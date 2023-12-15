На новогодние праздники назначили дополнительные авиарейсы в Сочи

В новогодние каникулы традиционно увеличивается пассажиропоток на популярных направлениях. В связи с этим на главный курорт России назначили дополнительные авиарейсы.

Так, 30 декабря и 6 января будут выполнять рейсы между Сочи и Тель-Авивом. Цена билета начинается от 125 евро без учетов сборов.

Кроме того, на 30 декабря и 6 января назначили дополнительные рейсы в Сочи из Ярославля и обратно, а 29 декабря и 5 января — из Пензы. Стоимость билетов варьируется от 4 до 5,6 тыс. рублей в одну сторону, сообщает пресс-служба авиакомпании «Азимут».

Читайте также: дополнительные поезда назначили в Сочи на Новый год из-за высокого спроса. Всего в России на новогодние праздники для удобства пассажиров назначили более 1,3 тыс. дополнительных рейсов поездов дальнего следования, как и в прошлом году.