В Сочи из магазина изъяли 750 литров без документов

Полицейские совместно с сотрудниками администрации провели рейд для выявления фактов незаконной торговли алкоголем.

В микрорайоне Мамайка выявили нестационарный торговый павильон, в котором продавали пиво с нарушением требований законодательства. Всего из павильона изъяли 750 л незаконно реализуемого хмельного напитка.

В отношении 46-летнего владельца павильона составили административный протокол. Мужчине грозит крупный штраф с конфискацией алкогольной продукции, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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