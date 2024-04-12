Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Сочи из магазина изъяли 750 литров без документов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-magazina-izyali-750-litrov-bez-dokumentov
В Сочи из магазина изъяли 750 литров без документов
Фото t.me/police_sochi

Полицейские совместно с сотрудниками администрации провели рейд для выявления фактов незаконной торговли алкоголем.

В микрорайоне Мамайка выявили нестационарный торговый павильон, в котором продавали пиво с нарушением требований законодательства. Всего из павильона изъяли 750 л незаконно реализуемого хмельного напитка.

В отношении 46-летнего владельца павильона составили административный протокол. Мужчине грозит крупный штраф с конфискацией алкогольной продукции, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: из рок-бара в Сочи полицейские изъяли пиво без лицензии.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях