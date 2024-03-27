Из рок-бара в Сочи полицейские изъяли пиво без лицензии

Сотрудники полиции посетили с проверкой рок-бар, который работал в центре города-курорта.

Полицейские попросили у сотрудников заведения документы на реализуемое пиво. Оказалось, что лицензии на торговлю алкогольными напитками у владельца бара нет.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства изъяли пиво. В отношении 36-летнего владельца предприятия составили административный протокол, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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