В Сочи из канализации за месяц в курортный сезон извлекают до 100 тонн мусора
Еженедельно в Сочи специалисты получают около 100 вызовов и ликвидируют порядка 6 тыс. засоров. Пик традиционно приходится на курортный сезон. В это время общий объем отходов очистных сооружений в месяц составляет до 100 т.
Отмечается, что главная причина засоров — это не жировые пробки, а бытовой мусор. Он попадает в систему не только через колодцы, но и через унитазы. Вывозить его, после сложнейшей многоступенчатой обработки приходится сотрудникам «Водоканала».
«Наиболее часто в системе попадаются средства личной гигиены, тряпки, влажные салфетки, одноразовые полотенца, остатки продуктов питания. В последнее время к ним добавились и наполнители туалетов для животных. Все это вызывает серьезные проблемы в работе», — сказала главный технолог МУП Сочи «Водоканал» Юлия Иванова.
Засоры регулярно становятся причиной подтопления стоками подвалов многоэтажек и квартир на первых этажах. А главной проблемой для канализации Сочи становятся средства женской гигиены, подгузники, всевозможные изделия из нетканого материала, ватные палочки и пищевые отходы.
Специалисты напоминают, что строительный мусор, ветошь, полиэтилен, пластик, жир, остатки пищевых продуктов и окурки смывать в канализацию категорически нельзя. Для устранения засоров применяются специальные машины. Их покупка и обслуживание, а также затраты по внеплановой замене сетей водоотведения закладываются в тариф, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».
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