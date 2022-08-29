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В Сочи из канализации за месяц в курортный сезон извлекают до 100 тонн мусора

Общество
29.08.2022 08:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-kanalizatsii-za-mesyats-v-kurortnyj-sezon-izvlekayut-do-100-tonn-musora
В Сочи из канализации за месяц в курортный сезон извлекают до 100 тонн мусора
Фото МУП Сочи «Водоканал»

Еженедельно в Сочи специалисты получают около 100 вызовов и ликвидируют порядка 6 тыс. засоров. Пик традиционно приходится на курортный сезон. В это время общий объем отходов очистных сооружений в месяц составляет до 100 т.

Отмечается, что главная причина засоров — это не жировые пробки, а бытовой мусор. Он попадает в систему не только через колодцы, но и через унитазы. Вывозить его, после сложнейшей многоступенчатой обработки приходится сотрудникам «Водоканала».

«Наиболее часто в системе попадаются средства личной гигиены, тряпки, влажные салфетки, одноразовые полотенца, остатки продуктов питания. В последнее время к ним добавились и наполнители туалетов для животных. Все это вызывает серьезные проблемы в работе», — сказала главный технолог МУП Сочи «Водоканал» Юлия Иванова.

Засоры регулярно становятся причиной подтопления стоками подвалов многоэтажек и квартир на первых этажах. А главной проблемой для канализации Сочи становятся средства женской гигиены, подгузники, всевозможные изделия из нетканого материала, ватные палочки и пищевые отходы.

Специалисты напоминают, что строительный мусор, ветошь, полиэтилен, пластик, жир, остатки пищевых продуктов и окурки смывать в канализацию категорически нельзя. Для устранения засоров применяются специальные машины. Их покупка и обслуживание, а также затраты по внеплановой замене сетей водоотведения закладываются в тариф, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

Читайте также: в Сочи приступили к перекладке магистрального водовода.

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