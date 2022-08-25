В Сочи приступили к перекладке магистрального водовода

В Сочи приступили к перекладке магистрального водовода

В последние месяцы специалисты неоднократно фиксировали аварии на улице Пятигорской.

Без воды регулярно оставались несколько сотен жителей. Новые коммуникации решат проблему. Водоканал сообщает, что проложено около 100 м труб, установлены камеры переключения и запорно-регулирующая арматура. Завершить весь комплекс работ обещают в ближайшее время.

Читайте также: с начала года в Краснодаре проложили 8,6 км сетей водоснабжения и водоотведения.