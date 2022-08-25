В Сочи приступили к перекладке магистрального водовода
Общество
25.08.2022 10:49
В последние месяцы специалисты неоднократно фиксировали аварии на улице Пятигорской.
Без воды регулярно оставались несколько сотен жителей. Новые коммуникации решат проблему. Водоканал сообщает, что проложено около 100 м труб, установлены камеры переключения и запорно-регулирующая арматура. Завершить весь комплекс работ обещают в ближайшее время.
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