В Сочи из горящего барака эвакуировали 30 человек
Происшествия
12.02.2023 15:19
Пожар произошел 12 февраля в поселке Дагомыс на улице Старошоссейной.
Сообщение о возгорании поступило в 13:35. Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит одноэтажный жилой дом барачного типа. Пламя охватило 420 кв. метров.
Пожарные эвакуировали 30 человек. В 14:26 пламя удалось локализовать. В 14:55 — ликвидация открытого горения. В тушении принимают участие 41 человек и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарском краю.
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