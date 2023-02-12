Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи из горящего барака эвакуировали 30 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-goryashhego-baraka-evakuirovali-30-chelovek
В Сочи из горящего барака эвакуировали 30 человек
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Пожар произошел 12 февраля в поселке Дагомыс на улице Старошоссейной.

Сообщение о возгорании поступило в 13:35. Прибыв на место, спасатели выяснили, что горит одноэтажный жилой дом барачного типа. Пламя охватило 420 кв. метров.

Пожарные эвакуировали 30 человек. В 14:26 пламя удалось локализовать. В 14:55 — ликвидация открытого горения. В тушении принимают участие 41 человек и 13 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарском краю.

Читайте также: мужчина погиб при пожаре в частном доме в Анапе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре после жалоб жителей суд изъял у собственника участок возле реки Кубань в ЮМР
В Краснодаре после жалоб жителей суд изъял у собственника участок возле реки Кубань в ЮМР
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Морозы до -18 °С ожидаются 11 февраля на Кубани, 12 февраля потеплеет до +6 °С
Морозы до -18 °С ожидаются 11 февраля на Кубани, 12 февраля потеплеет до +6 °С
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
  4. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  5. Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях