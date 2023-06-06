В Сочи водитель наехал на коляску с 9-месячным ребенком и скрылся с места ДТП
Происшествия
06.06.2023 18:46
Авария произошла еще 1 июня в 18:45 в районе дома № 85 на улице Голубые Дали. Водителя ищут правоохранители.
По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном автомобиле не учел габариты своей машины и наехал на детскую коляску, в которой находился 9-месячный ребенок.
От удара коляска опрокинулась, ребенок выпал на проезжую часть. Водитель с места ДТП скрылся, в полицию о случившемся не сообщил. Ребенку потребовалась медпомощь, сообщает ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
Личность водителя устанавливается.
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