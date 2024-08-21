В Сочи ищут мужчину, забившего до смерти соседа в гостях у друга

Полиция Сочи разыскивает Карапетяна Оганнеса Врежовича 1985 года рождения, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего смерть человека.

Приметы разыскиваемого: 35-40 лет на вид, кавказская внешность, рост коло 172-175 см, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие, нос с горбинкой.

Полиция просит Всех граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8-989-127-77-02 или 8 (862) 269-22-00», — сообщает пресс-служба УМВД России по Сочи.

По информации в соцсетях, друг Карапетяна, хозяин мясного магазина, пожаловался ему, что не может решить с соседом-аптекарем, кому принадлежит общий дворик. Гость решил помочь другу и забил конкурента до смерти, после чего сбежал.

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