В Анапе разыскивают 40-летнего преступника на велосипеде

Полиция Анапы разыскивают мужчину, который подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений.

На вид подозреваемому около 40 лет, рост 175-180 см. Мужчина был одет в темно-синие спортивные штаны, черную футболку с белой надписью, черную ветровку, черные кроссовки, на плече носит он черный рюкзак. Может ездить на велосипеде.

«Если Вы узнали указанного человека или знаете о его месте нахождения, необходимо незамедлительно сообщить в полицию города-курорта Анапа по телефону: +79883338612; 8 (86133) 46882; 102», — сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

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