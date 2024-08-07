Подозреваемого в изнасиловании мужчину объявили в розыск в Новороссийске
Фотографии и записи с камер видеонаблюдения с изображением подозреваемого опубликовали 7 августа.
В полиции Новороссийска сообщили, что мужчину разыскивают по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности и насильственные действия сексуального характера.
«Правоохранительными органами устанавливается личность и местонахождение мужчины, изображенного на фото и видео. Если вам известен данный гражданин, сообщите в полицию. Конфиденциальность гарантируется», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в Telegram.
Всех, кто располагает информацией о подозреваемом, просят обращаться по телефонам 112, 88717-60-55-10 или +7 930 884-52-62.
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