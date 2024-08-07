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Подозреваемого в изнасиловании мужчину объявили в розыск в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podozrevaemogo-v-iznasilovanii-muzhchinu-obyavili-v-rozysk-v-novorossijske
Подозреваемого в изнасиловании мужчину объявили в розыск в Новороссийске
Фото t.me/propolice_nvrsk

Фотографии и записи с камер видеонаблюдения с изображением подозреваемого опубликовали 7 августа.

В полиции Новороссийска сообщили, что мужчину разыскивают по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности и насильственные действия сексуального характера.

«Правоохранительными органами устанавливается личность и местонахождение мужчины, изображенного на фото и видео. Если вам известен данный гражданин, сообщите в полицию. Конфиденциальность гарантируется», — сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску в Telegram.

Всех, кто располагает информацией о подозреваемом, просят обращаться по телефонам 112, 88717-60-55-10 или +7 930 884-52-62.

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