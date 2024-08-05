Неадекватный мужчина без штанов напугал девушек в Анапе
Происшествия
05.08.2024 17:49
О неадекватном мужчине жители Анапы рассказали в соцсетях 3 августа.
Они опубликовали видео и сообщили, что компания девушек, среди которых была и несовершеннолетняя, сидели на скамейке у морпорта. Внезапно из кустов вышел мужчина без штанов. После того, как девушки пригрозили вызвать полицию, мужчина скрылся со словами «Я вас не заметил».
Сотрудники полиции установили личность мужчины и местонахождение. Им оказался 51-летний житель Супсеха. Его передали медицинским работникам, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.
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