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В Сочи инспекторы помогли мужчине, у которого возле дороги произошел инсульт

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-inspektory-pomogli-muzhchine-u-kotorogo-vozle-dorogi-proizoshel-insult
В Сочи инспекторы помогли мужчине, у которого возле дороги произошел инсульт
Фото t.me/mvd_23

Инцидент произошел в феврале на Сухумском шоссе в Хостинском районе.

Инспекторы ДПС заметили лежащего на обочине дороги мужчину, у которого случился инсульт. Правоохранители доложили о произошедшем в дежурную часть и вызвали на место скорую помощь.

Полицейские Александр Данилюк и Владимир Плесконос находились около пострадавшего до приезда медиков, инспекторы контролировали состояние мужчины. Приехавшие врачи госпитализировали мужчину. Врачи сейчас борются за его жизнь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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