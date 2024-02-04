В Сочи инспекторы помогли мужчине, у которого возле дороги произошел инсульт

Инцидент произошел в феврале на Сухумском шоссе в Хостинском районе.

Инспекторы ДПС заметили лежащего на обочине дороги мужчину, у которого случился инсульт. Правоохранители доложили о произошедшем в дежурную часть и вызвали на место скорую помощь.

Полицейские Александр Данилюк и Владимир Плесконос находились около пострадавшего до приезда медиков, инспекторы контролировали состояние мужчины. Приехавшие врачи госпитализировали мужчину. Врачи сейчас борются за его жизнь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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