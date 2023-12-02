Полицейские нашли пенсионерку, потерявшуюся во время шторма в Новороссийске

Участковые уполномоченные полиции Приморского района патрулировали территорию и увидели на дороге пожилую женщину.

Пенсионерка была одета только в халат и комнатные тапочки. В это время на улице шел ливень и дул сильный ветер. Женщина плохо ориентировалась в пространстве.

Капитан полиции Сергей Казунин и старший лейтенант Олег Адилов отвезли пенсионерку в участковый пункт полиции и напоили чаем. Личность женщины оперативно установили и нашли ее родственников.

Вскоре за 96-летней жительницей Новороссийска приехал ее сын. Он поблагодарил полицейских за работу и забрал пенсионерку домой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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