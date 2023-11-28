Служебный пес Мухтар помог найти двух женщин, заблудившихся в лесу на Кубани

В полицию позвонила 76-летняя жительница Лабинского района и сообщила, что она с соседкой пошла за грибами в лес в районе станицы Родниковской Курганинского района и заблудились.

Пенсионерка объяснила полицейским, где они с подругой зашли в лес. Она добавила, что там ее ждет в автомобиле супруг. Оперативный дежурный направил на место оперуполномоченного старшего лейтенанта полиции Александра Жабаровского и кинолога старшего сержанта полиции Максима Рябенко с овчаркой по кличке Мухтар.

На обочине дороги полицейские увидели автомобиль, в котором находился супруг заблудившейся пенсионерки. Мужчина дал кинологу личную вещь супруги, собака ее понюхала, взяла след и повела полицейских в лес.

Около часа полицейские с Мухтаром шли по лесу, затем женщин удалось найти. Они замерзли и были напуганы. Сотрудники полиции вывели пенсионерок из гущи леса. В медпомощи они не нуждались, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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