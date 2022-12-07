В Сочи иномарка съехала с дороги и упала в русло реки

Авария произошла 7 декабря на улице Армянской.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографиях с места аварии видно, что в русле реки глубиной около 1,5 м на крыше лежит автомобиль. По словам очевидцев, машина протаранила металлическое дорожное ограждение и упала в реку вместе с участком забора.

По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением, машина съехала в кювет. В результате аварии водитель не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в ОГИБДД УВД по Сочи.

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