В Сочи иномарка сбила женщину с двухлетним ребенком в коляске

Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 11 октября в 7:50 на улице Армавирской в Лазаревском районе.

По предварительным данным, 41-летняя женщина ехала за рулем Ford, при повороте налево не уступила дорогу и наехала на 31-летнюю мать с коляской.

В результате ДТП пострадали женщина и ее двухлетний сын, им потребовалась медпомощь. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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