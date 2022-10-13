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В Сочи иномарка сбила женщину с двухлетним ребенком в коляске

Происшествия
13.10.2022 07:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-inomarka-sbila-zhenshhinu-s-kolyaskoj-rebenku-i-ego-materi-potrebovalas-medpomoshh
В Сочи иномарка сбила женщину с двухлетним ребенком в коляске
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 11 октября в 7:50 на улице Армавирской в Лазаревском районе.

По предварительным данным, 41-летняя женщина ехала за рулем Ford, при повороте налево не уступила дорогу и наехала на 31-летнюю мать с коляской.

В результате ДТП пострадали женщина и ее двухлетний сын, им потребовалась медпомощь. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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