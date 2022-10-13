В Сочи иномарка сбила женщину с двухлетним ребенком в коляске
Происшествия
13.10.2022 07:25
Авария произошла 11 октября в 7:50 на улице Армавирской в Лазаревском районе.
По предварительным данным, 41-летняя женщина ехала за рулем Ford, при повороте налево не уступила дорогу и наехала на 31-летнюю мать с коляской.
В результате ДТП пострадали женщина и ее двухлетний сын, им потребовалась медпомощь. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД ГИБДД УВД по Сочи в Telegram.
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