В Сочи иномарка сбила пешехода, находившегося на проезжей части

Смертельная авария произошла 22 января около 2:00 на улице Ленина в Адлерском районе курорта.

По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Evolute сбил неизвестного мужчину, который был на проезжей части без цели перехода.

Очевидцы сообщают, что мужчина был пьян и ходил по проезжей части в попытках перейти дорогу.

В результате ДТП пешеход скончался на месте, сообщает пресс-служба БДД УГИБДД России по Сочи.

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