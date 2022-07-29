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В Сочи иномарка рухнула в подземный переход

Происшествия
29.07.2022 12:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-inomarka-ruhnula-v-podzemnyj-perehod
В Сочи иномарка рухнула в подземный переход
Кадр из видео t.me/soch01

ДТП произошло утром 29 июля на автомобильной развязке у стадиона на Курортном проспекте в Сочи.

Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На них видна иномарка, которая практически воткнулась в перила подземного перехода.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением на закруглении дороги. Машина наехала на бордюр и опрокинулась в кювет, после чего оказалась на перилах. Пострадавшую женщину-водителя забрала скорая помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

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