В Сочи иномарка рухнула в подземный переход

Кадр из видео t.me/soch01

ДТП произошло утром 29 июля на автомобильной развязке у стадиона на Курортном проспекте в Сочи.

Видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На них видна иномарка, которая практически воткнулась в перила подземного перехода.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia не справилась с управлением на закруглении дороги. Машина наехала на бордюр и опрокинулась в кювет, после чего оказалась на перилах. Пострадавшую женщину-водителя забрала скорая помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

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