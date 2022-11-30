В Сочи иномарка протаранила грузовик и въехала в торговый павильон
Происшествия
30.11.2022 18:16
ДТП произошло 30 ноября в 8:10 на улице Яна Фабрициуса в Хостинском районе Сочи.
Кадры аварии с камер видеонаблюдения в соцсети выложили очевидцы.
По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не выдержала безопасное расстояние, из-за чего протаранила припаркованную «Газель» с будкой и въехала в магазин с кофейным оборудованием. По словам очевидцев, водитель перепутала педали газа и тормоза.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Пострадавших в ДТП нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.
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