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В Сочи иномарка после столкновения с пикапом снесла бетонный столб, пострадали двое детей

Происшествия
15.11.2022 21:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-inomarka-posle-stolknoveniya-s-pikapom-snesla-betonnyj-stolb-postradali-dvoe-detej
В Сочи иномарка после столкновения с пикапом снесла бетонный столб, пострадали двое детей
Фото t.me/gibddsochi

ДТП произошло 15 ноября в 9:50 на улице Костромской в районе дома № 44а. Пострадали дети в возрасте 2 и 4 лет.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi L200 при перестроении не уступил дорогу автомобилю Mercedes-Benz. Произошло столкновение.

От удара Mercedes-Benz изменил траекторию движения, врезался в бетонный столб ЛЭП и металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры Mercedes-Benz. Детям оказали медицинскую помощь, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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