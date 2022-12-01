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В Сочи иномарка наехала на лежащего на дороге мужчину, он погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-inomarka-naehala-na-lezhashhego-na-doroge-muzhchinu-on-pogib
В Сочи иномарка наехала на лежащего на дороге мужчину, он погиб
Фото t.me/informator_krd

Авария произошла 30 ноября около 3:00 на улице Урожайной.

По предварительным данным, 37-летняя женщина ехала за рулем Hyundai i30 и переехала 37-летнего мужчину, лежавшего на дороге. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда медиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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