В Сочи иномарка наехала на лежащего на дороге мужчину, он погиб
Происшествия
01.12.2022 11:33
Авария произошла 30 ноября около 3:00 на улице Урожайной.
По предварительным данным, 37-летняя женщина ехала за рулем Hyundai i30 и переехала 37-летнего мужчину, лежавшего на дороге. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда медиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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