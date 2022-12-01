В Сочи иномарка наехала на лежащего на дороге мужчину, он погиб

Авария произошла 30 ноября около 3:00 на улице Урожайной.

По предварительным данным, 37-летняя женщина ехала за рулем Hyundai i30 и переехала 37-летнего мужчину, лежавшего на дороге. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП до приезда медиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Читайте также: в Краснодарском крае в съехавшем в поле автомобиле погибла 63-летняя женщина.