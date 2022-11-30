В Краснодарском крае в съехавшем в поле автомобиле погибла 63-летняя женщина
Происшествия
30.11.2022 20:40
Авария произошла 30 ноября в 16:50 на 10 км трассы Некрасовская — Братский между хуторами Болгов и Кадухин в Усть-Лабинском районе.
По предварительным данным, мужчина за рулем Volkswagen Passat ехал со стороны хутора Братского в сторону станицы Некрасовской. Он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль съехал с дороги.
В результате аварии погибла 63-летняя пассажирка, которая сидела сзади, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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