В Краснодарском крае в съехавшем в поле автомобиле погибла 63-летняя женщина

Авария произошла 30 ноября в 16:50 на 10 км трассы Некрасовская — Братский между хуторами Болгов и Кадухин в Усть-Лабинском районе.

По предварительным данным, мужчина за рулем Volkswagen Passat ехал со стороны хутора Братского в сторону станицы Некрасовской. Он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Из-за этого автомобиль съехал с дороги.

В результате аварии погибла 63-летняя пассажирка, которая сидела сзади, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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