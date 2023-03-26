В Сочи идет ремонт дороги в переулке Рахманинова
Общество
26.03.2023 13:40
Дорогу включена в перечень объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ее ремонтируют по просьбам местных жителей.
Сейчас дорожники укладывают выравнивающий слой, ликвидируют просадки грунта. После этого заменят бордюры, отремонтируют обочины и съезды в переулки и на прилегающую территорию, установят знаки и нанесут разметку. Ремонт планируют завершить к середине апреля. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 2,8 км.
В Сочи в этом году с помощью федеральной поддержки ремонтируют 35 км дорог. На многих объектах работы идут с опережением графика. Глава Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что спецтехника должна уйти с улиц до начала высокого сезона, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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