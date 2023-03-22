В Новороссийске после ремонта сдали в эксплуатацию улицу Одесскую

Улицу отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Улица Одесская находится в Восточном районе города, ее протяженность — 0,45 км. Здесь сделали ямочный ремонт, заменили люки, уложили выравнивающий слой, а также слой асфальтобетона и обустроили монолитную обочину.

Сейчас в Новороссийске работы ведут на 17 улицах: Героев Десантников, Тельмана, Сулеймана Стальского, Робеспьера, Яковлева, Снайпера Рубахо, Некрасовской, Прямой, Куникова, Козлова, Овражной, Челюскинцев, Широченко, Центральной и Фрунзе в Цемдолине. Также идет ремонт на улицах Фрунзе в станице Натухаевской и Мира в поселке Верхнебаканском. Работы выполнены на 51%.

В этом году в Новороссийске отремонтируют 19 дорожных объектов общей протяженностью 13,8 км, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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