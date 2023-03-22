В Краснодаре завершили ремонт дороги на улице Таманской

На участке от улицы Ключевой до дома № 180 отремонтировали проезжую часть протяженностью 1,5 км. В настоящее время рабочие завершают обустройство подходов к пешеходным переходам и обочины.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Сейчас мы завершили обновление участка на 80%. Рабочим осталось нанести на дорогу разметку и установить знаки. Уверен, что при благоприятных погодных условиях все работы завершатся до конца месяца», — сказал глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

В настоящее время по нацпроекту ведутся работы на улицах Таманской, Спортивной, Кавказской, Первомайской, Думенко, Толбухина, Димитрова, Орджоникидзе, Чернышевского, Карякина, Дзержинского, Шевченко в станице Елизаветинской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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