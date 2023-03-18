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В Краснодаре отремонтируют дорогу на улице Аксайской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otremontiruyut-dorogu-na-ulitse-aksajskoj
В Краснодаре отремонтируют дорогу на улице Аксайской
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Участок улицы между Солнечной и Шолохова протяженностью 1 км приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Рабочие уже начали снимать старое дорожное покрытие. На улице Аксайской уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, отремонтируют тротуары, а также установят бордюры и дорожные знаки.

«Улица Аксайская — дублер Российской. Многие водители ее используют, чтобы объехать автомобильный поток, движущийся по магистрали», — рассказал глава департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.

Он добавил, что после завершение ремонтных работ на Аксайской улучшится трафик автомобилей в этом районе.

В рамках дорожного нацпроекта в краевой столице сейчас ремонтируют улицы: Спортивную, Думенко, Таманскую, Первомайскую, Карякина, Шевченко в Елизаветинской, Димитрова, Чернышевского, Кавказскую, Орджоникидзе и Толбухина, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре начали ремонт дороги на улице имени Дзержинского. Речь об участке от улицы Лузана до Шоссе Нефтяников протяженностью 1,7 км. Работы ведут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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