В Краснодаре отремонтируют дорогу на улице Аксайской
Участок улицы между Солнечной и Шолохова протяженностью 1 км приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Рабочие уже начали снимать старое дорожное покрытие. На улице Аксайской уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, отремонтируют тротуары, а также установят бордюры и дорожные знаки.
«Улица Аксайская — дублер Российской. Многие водители ее используют, чтобы объехать автомобильный поток, движущийся по магистрали», — рассказал глава департамента транспорта Краснодара Андрей Белугин.
Он добавил, что после завершение ремонтных работ на Аксайской улучшится трафик автомобилей в этом районе.
В рамках дорожного нацпроекта в краевой столице сейчас ремонтируют улицы: Спортивную, Думенко, Таманскую, Первомайскую, Карякина, Шевченко в Елизаветинской, Димитрова, Чернышевского, Кавказскую, Орджоникидзе и Толбухина, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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