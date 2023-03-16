В Краснодаре начали ремонт дороги на улице имени Дзержинского

Речь об участке от улицы Лузана до Шоссе Нефтяников протяженностью 1,7 км. Работы ведутся согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрея Белугина, этот участок — одна из основных артерий для транспорта, движущегося от ТЦ «Красная Площадь» в центр города. Здесь каждый день проезжают тысячи машин.

Рабочие уже начали демонтировать бортовые камни и в ближайшее время уберут старое дорожное покрытие, чтобы уложить новое. Также здесь обновят дорожные знаки и приведут в порядок тротуар.

Кроме того, в рамках профильного нацпроекта ремонтные работы продолжаются на улицах Таманской, Спортивной, Кавказской, Первомайской, имени Думенко, имени Димитрова, имени Орджоникидзе, имени Чернышевского, имени Карякина, имени Шевченко в станице Елизаветинской. Полный перечень участков, запланированных к ремонту в этапе нацпроекта 2023 года, доступен по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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