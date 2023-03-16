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В Краснодаре начали ремонт дороги на улице имени Дзержинского

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-remont-dorogi-na-ulitse-imeni-dzerzhinskogo
В Краснодаре начали ремонт дороги на улице имени Дзержинского
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Речь об участке от улицы Лузана до Шоссе Нефтяников протяженностью 1,7 км. Работы ведутся согласно нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрея Белугина, этот участок — одна из основных артерий для транспорта, движущегося от ТЦ «Красная Площадь» в центр города. Здесь каждый день проезжают тысячи машин.

Рабочие уже начали демонтировать бортовые камни и в ближайшее время уберут старое дорожное покрытие, чтобы уложить новое. Также здесь обновят дорожные знаки и приведут в порядок тротуар.

Кроме того, в рамках профильного нацпроекта ремонтные работы продолжаются на улицах Таманской, Спортивной, Кавказской, Первомайской, имени Думенко, имени Димитрова, имени Орджоникидзе, имени Чернышевского, имени Карякина, имени Шевченко в станице Елизаветинской. Полный перечень участков, запланированных к ремонту в этапе нацпроекта 2023 года, доступен по этой ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в 2023 году дорожный фонд Краснодарского края увеличили до 51,7 млрд рублей.

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