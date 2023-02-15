Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В 2023 году дорожный фонд Краснодарского края увеличили до 51,7 млрд рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-2023-godu-dorozhnyj-fond-krasnodarskogo-kraya-uvelichili-do-51-7-mlrd-rublej
В 2023 году дорожный фонд Краснодарского края увеличили до 51,7 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Объем дорожного фонда увеличили на 6,7 млрд рублей на 10-й сессии ЗСК 15 февраля. В заседании принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В 2023 году средства направят на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание региональных и местных дорог, на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Мы существенно увеличиваем дорожный фонд. Несмотря на масштабные работы по ремонту и строительству дорог, транспортных развязок, которые в регионе уже ведутся, объемы необходимо наращивать. Этого от нас ждут жители краевой столицы и отдаленных поселков, хуторов и станиц», — сказал Кондратьев.

Министр финансов Кубани Александр Кнышов сообщил, что дорожный фонд в текущем году составит 51,7 млрд рублей, что почти на 16% больше, чем в прошлом году.

Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже стартовали в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях. В общей сложности по нацпроекту запланировали ремонт 86 участков дорог общей протяженностью 100,3 км.

Кроме того, в 2023 году планируют завершить работы на Яблоновском мосту. Продолжится строительство трассы Краснодар — Ейск. В планах также ремонт мостов в Новороссийске, Армавире, Славянском, Лабинском, Темрюкском, Динском и Успенском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: два участка улицы Орджоникидзе в Краснодаре отремонтируют по нацпроекту.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях