В 2023 году дорожный фонд Краснодарского края увеличили до 51,7 млрд рублей
Объем дорожного фонда увеличили на 6,7 млрд рублей на 10-й сессии ЗСК 15 февраля. В заседании принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
В 2023 году средства направят на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание региональных и местных дорог, на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
«Мы существенно увеличиваем дорожный фонд. Несмотря на масштабные работы по ремонту и строительству дорог, транспортных развязок, которые в регионе уже ведутся, объемы необходимо наращивать. Этого от нас ждут жители краевой столицы и отдаленных поселков, хуторов и станиц», — сказал Кондратьев.
Министр финансов Кубани Александр Кнышов сообщил, что дорожный фонд в текущем году составит 51,7 млрд рублей, что почти на 16% больше, чем в прошлом году.
Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже стартовали в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях. В общей сложности по нацпроекту запланировали ремонт 86 участков дорог общей протяженностью 100,3 км.
Кроме того, в 2023 году планируют завершить работы на Яблоновском мосту. Продолжится строительство трассы Краснодар — Ейск. В планах также ремонт мостов в Новороссийске, Армавире, Славянском, Лабинском, Темрюкском, Динском и Успенском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: два участка улицы Орджоникидзе в Краснодаре отремонтируют по нацпроекту.
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
- Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75