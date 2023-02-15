В 2023 году дорожный фонд Краснодарского края увеличили до 51,7 млрд рублей

Объем дорожного фонда увеличили на 6,7 млрд рублей на 10-й сессии ЗСК 15 февраля. В заседании принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В 2023 году средства направят на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание региональных и местных дорог, на реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Мы существенно увеличиваем дорожный фонд. Несмотря на масштабные работы по ремонту и строительству дорог, транспортных развязок, которые в регионе уже ведутся, объемы необходимо наращивать. Этого от нас ждут жители краевой столицы и отдаленных поселков, хуторов и станиц», — сказал Кондратьев.

Министр финансов Кубани Александр Кнышов сообщил, что дорожный фонд в текущем году составит 51,7 млрд рублей, что почти на 16% больше, чем в прошлом году.

Работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» уже стартовали в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях. В общей сложности по нацпроекту запланировали ремонт 86 участков дорог общей протяженностью 100,3 км.

Кроме того, в 2023 году планируют завершить работы на Яблоновском мосту. Продолжится строительство трассы Краснодар — Ейск. В планах также ремонт мостов в Новороссийске, Армавире, Славянском, Лабинском, Темрюкском, Динском и Успенском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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