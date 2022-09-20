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В Сочи и «Сириусе» из-за спортивного фестиваля временно ограничат движение машин

Спорт
20.09.2022 17:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-i-siriuse-iz-za-sportivnogo-festivalya-vremenno-ogranichat-dvizhenie-mashin
В Сочи и «Сириусе» из-за спортивного фестиваля временно ограничат движение машин
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Со 2 по 10 октября в Сочи пройдет фестиваль IRONSTAR SOCHI СИРИУС 2022. На автомобильных дорогах, пролегающих по маршруту соревнований, будет временно ограничено движение.

С 8:00 2 октября и до 00:00 10 октября ограничат движение на парковке между улицами Морской бульвар и Голубая.

С 8:00 5 октября и до 22:00 9 октября ограничения коснутся участка улицы Морской бульвар от улицы Триумфальной к улице Голубой.

С полуночи 7 октября до 15:00 9 октября будет закрыта парковка на местах проведения мероприятий. Также 7 октября с 14:30 до 18:00 движение перекроют на улице Морской бульвар до улицы Триумфальная. До 17:00 ограничения коснутся улиц Голубая и Перспективная.

В субботу с 6:00 до 23:59 (до 17:45 – участки проезжей части федеральной автомобильной дороги А-149 Адлер – Красная Поляна). В Воскресенье с 7:00 до 15:30 до 15:00 по улице Триумфальной.

Ознакомиться со схемой перекрытия можно перейдя по ссылке, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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