В Краснодаре прошло первенство России по сумо

Видео канала «Кубань 24»

В краевой столице впервые прошли соревнования по сумо такого уровня. На них приехали 150 спортсменов из 15 регионов страны. Честь Кубани защищали девять сумотори. По итогам турнира у них два золота и одно серебро.

«Стены помогают однозначно. Была очень рада, когда узнала, что первенство России пройдет в Краснодаре. Все равно дома лучше тем, что здесь все свое, все свои», — поделилась серебряный призер первенства России по сумо Саодат Хомидова.

За медали первенства боролись спортсмены от 22 до 24 лет. За хозяев выступали представители Краснодара, Крымска и Тимашевска. Медали завоевали сумотори из краевой столицы. Так, у Саодат Хомидовой серебро в весе более 80 кг, а у Александра Сухова два золота — в категории до 100 кг и в абсолютной.

«Мы пока, к сожалению, не стремимся участвовать во всех весовых. Стабильно показываем результаты. Без медалей чемпионатов и первенств страны наши спортсмены еще ни разу не возвращались», — отметил тренер по сумо Александр Астафьев.

Сезон в сумо подходит к концу, но важных стартов у кубанцев еще много. Через месяц они поедут на всероссийский турнир в Казань, затем на сборы в Саратовскую область. В ноябре состоятся юношеские соревнования в Москве. А в Ейске и станице Марьянской пройдут внутренние старты для начинающих.