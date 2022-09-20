Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре прошло первенство России по сумо

Спорт
20.09.2022 13:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshlo-pervenstvo-rossii-po-sumo
Видео канала «Кубань 24»

В краевой столице впервые прошли соревнования по сумо такого уровня. На них приехали 150 спортсменов из 15 регионов страны. Честь Кубани защищали девять сумотори. По итогам турнира у них два золота и одно серебро.

«Стены помогают однозначно. Была очень рада, когда узнала, что первенство России пройдет в Краснодаре. Все равно дома лучше тем, что здесь все свое, все свои», — поделилась серебряный призер первенства России по сумо Саодат Хомидова.

За медали первенства боролись спортсмены от 22 до 24 лет. За хозяев выступали представители Краснодара, Крымска и Тимашевска. Медали завоевали сумотори из краевой столицы. Так, у Саодат Хомидовой серебро в весе более 80 кг, а у Александра Сухова два золота — в категории до 100 кг и в абсолютной.

«Мы пока, к сожалению, не стремимся участвовать во всех весовых. Стабильно показываем результаты. Без медалей чемпионатов и первенств страны наши спортсмены еще ни разу не возвращались», — отметил тренер по сумо Александр Астафьев.

Сезон в сумо подходит к концу, но важных стартов у кубанцев еще много. Через месяц они поедут на всероссийский турнир в Казань, затем на сборы в Саратовскую область. В ноябре состоятся юношеские соревнования в Москве. А в Ейске и станице Марьянской пройдут внутренние старты для начинающих.

Автор:
Максим Герасин
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
В Геленджике двое школьников спасли семью из трех человек с тонущего в море катамарана
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Народный герой: 20 лет со дня гибели Сергея Бодрова-младшего
  2. В Сочинском национальном парке двум котятам леопарда дали клички
  3. В Краснодарском крае водитель опрокинул внедорожник в канал и погиб
  4. В Краснодаре задержали подозрительного мигранта, наблюдавшего за детьми
  5. В Краснодаре 20 сентября временно изменятся маршруты пяти трамваев
  6. Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях