В Сочи и Ростове задержали хакеров, укравших данные крупной IT-компании

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России пресекли противоправную деятельность группы хакеров.

По предварительным данным, злоумышленники незаконно скопировали и распространили охраняемые законом сведения, составляющие коммерческую тайну одной из крупнейших российских IT-компаний.

Хакеры незаконно получили доступ к базе компании и скопировали более 600 тыс. записей с персональными данными сотрудников сервисной службы, после чего опубликовали их в теневом сегменте интернета.

Двоих подозреваемых задержали в Сочи и Ростове-на-Дону. По месту их жительства изъяли системные блоки, внешние электронные носители информации, мобильные телефоны и сим-карты, а также другие доказательства.

По собранным материалам возбудили уголовные дела о неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

«В соответствии с ролью каждого фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram.

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