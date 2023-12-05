Аналитик Сонина рассказала, какую информацию нельзя доверять нейросетям

Популярный чат-бот ChatGPT способен выдавать случайным пользователям большие объемы конфиденциальных данных людей или организаций.

По словам старшего аналитика направления аудитов и соответствия требованиям ИБ, УЦСБ Юлии Сониной, лучше не предоставлять нейросетям таких данных, как свои ФИО, серия и номер паспорта, номера телефонов.

«Сюда же относятся и финансовые данные — номера и коды карт, данные банковских счетов или другая чувствительная информация. Также учетные данные социальных сетей и сервисов, медицинские и юридические данные», — сказала эксперт.

По мнению специалиста, при работе с нейросетями важно придерживаться правил цифровой безопасности, таких как регулярное изменение паролей, отказ от перехода по незнакомым ссылкам и скачивания подозрительных файлов. Сонина отметила, что существуют специальные инструменты для защиты биометрических данных, например, утилиты, способные исказить голос.

«Это позволяет защитить ваш голос от кражи и дальнейшего использования», — подчеркнула специалист.

Аналитик предупредила, что утечки конфиденциальной информации могут привести к серьезным последствиям, в том числе к финансовым и репутационным потерям. К примеру, получив доступ к персональным данным, мошенники могут управлять банковским счетом или же обманным путем заставить близких перевести им деньги. Кроме того, взломанные аккаунты могут использовать для различных криминальных схем, сообщает телеканал «360».

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