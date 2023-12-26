В Сочи и Новороссийске парковки сделают бесплатными в новогодние праздники

В новогодние и рождественские праздники жителей и гостей Сочи и Новороссийска освободят от оплаты пользования парковками.

«На 16 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах действует платное парковочное пространство. Организовано более 1 тыс. мест. Они расположены на автодорогах общего пользования местного значения. В праздничные дни состоится более 300 событийных мероприятий. В связи с этим с 30 декабря по 8 января жителей и гостей курорта освободят от оплаты за пользование прибордюрными парковками на дорогах общего пользования», — сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Аналогичное решение приняли в Новороссийске. Об этом заявил глава города-героя Андрей Кравченко в ходе аппаратного совещания.

«Жители спрашивают, будем ли мы оставлять парковочные места, как в прошлом году, бесплатными на праздничные дни? Будем», — отметил Кравченко.

В Краснодаре при этом на новогодние каникулы отменять плату за парковки пока не планируют.

Читайте также: с начала года более полумиллиарда рублей заплатили за парковку жители Краснодара.