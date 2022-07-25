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В Сочи и Краснодаре с подтопленных территорий откачали всю воду

Происшествия
25.07.2022 15:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-i-krasnodare-s-podtoplennyh-territorij-otkachali-vsyu-vodu
В Сочи и Краснодаре с подтопленных территорий откачали всю воду
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сильные ливни прошли в Сочи и Краснодаре с пятницы по воскресенье. В результате оказались подтоплены подвалы 2 больниц и 22 многоквартирных домов, а также 23 двора и 45 участков дорог.

Специалисты уже завершили работы по откачке воды на подтопленных территориях в Сочи и Краснодаре. Сейчас подтоплений там нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Сейчас последствия разгула стихии в Сочи устраняют свыше 460 человек и 51 единица техники. Об этом сообщил первый замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий. Он рассказал, что вода заходила в подъезды шести многоэтажек.

Он добавил, что на нескольких улицах Сочи стихия частично разрушила асфальт. Также серьезная ситуация наблюдается в одном из домов, где разрушилась подпорная стена, ее восстановлением занимаются специалисты.

Читайте также: в Сочи пострадавшими от удара стихии признали 28 домов, где живут 135 человек.

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