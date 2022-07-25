В Сочи и Краснодаре с подтопленных территорий откачали всю воду
Происшествия
25.07.2022 15:34
Сильные ливни прошли в Сочи и Краснодаре с пятницы по воскресенье. В результате оказались подтоплены подвалы 2 больниц и 22 многоквартирных домов, а также 23 двора и 45 участков дорог.
Специалисты уже завершили работы по откачке воды на подтопленных территориях в Сочи и Краснодаре. Сейчас подтоплений там нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
Сейчас последствия разгула стихии в Сочи устраняют свыше 460 человек и 51 единица техники. Об этом сообщил первый замминистра ГО и ЧС Краснодарского края Ярослав Городецкий. Он рассказал, что вода заходила в подъезды шести многоэтажек.
Он добавил, что на нескольких улицах Сочи стихия частично разрушила асфальт. Также серьезная ситуация наблюдается в одном из домов, где разрушилась подпорная стена, ее восстановлением занимаются специалисты.
Читайте также: в Сочи пострадавшими от удара стихии признали 28 домов, где живут 135 человек.
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Краснодарском крае в июле спрос на маски и антисептики вырос на 65%
- Разгул стихии в Сочи: сформировали 32 группы для оценки последствий подтоплений
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- Куда звонить, если потерял свою машину после ливня в Сочи
ТОП 5 НОВОСТЕЙ