В Сочи и Краснодаре отменили и перенесли 14 авиарейсов из-за «Ковра» в Москве

Ограничения на работу московского авиационного узла частично действуют с позднего вечера 10 декабря из-за атаки БПЛА.

Ночью 11 декабря временные ограничения на использование воздушного пространства вводили в Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковском. Утром ограничения сняли, а затем снова ввели в отдельных воздушных гаванях. В столице продолжает работать система ПВО.

Авиакомпании вынужденно корректируют расписание рейсов в Москву и из Москвы, а также вносят вынужденные изменения в расписание других рейсов.

Как сообщает пресс-служба аэропорта Краснодара, в связи с ограничениями отменены рейсы:

SU-1108 Москва (Шереметьево) — Краснодар;

SU-1109 Краснодар — Шереметьево (Москва);

SU-1208 Москва (Шереметьево) — Краснодар;

SU-1209 Краснодар — Шереметьево (Москва).

Изменено время вылета рейсов 11 декабря:

SU-2926 Краснодар — Екатеринбург (до 15:15);

SU-656 Краснодар — Стамбул (до 17:00);

SU-2862 Краснодар — Новосибирск (до 16:35).

Также на 12 декабря перенесли рейсы:

SU-920 Краснодар — Хургада (новое время вылета — 11:00);

SU-2864 Краснодар — Уфа (новое время вылета — 09:30).

По данным пресс-службы аэропорта Сочи отменены на отправление/прибытие рейсы:

SU 1136/1137 Москва — Сочи;

SU 1152/1153 Москва — Сочи;

SU 1134/1135 Москва — Сочи ;

DP 6941/6942 Москва — Сочи.

Также до 14:30 задержан рейс SU 1133 Сочи — Москва.

Воздушные гавани Краснодарского края предупреждают, что возможны вынужденные изменения: переносы, отмены или объединения рейсов в течение ближайших двух суток. Авиакомпании своевременно информируют пассажиров обо всех корректировках по контактам, указанным в бронировании.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к утру 11 декабря дежурные силы ПВО России сбили 32 летевших на Москву дрона. В 7:55 в аэропорту Сочи задерживались три московских рейса, еще четыре были отменены. В аэропорту Краснодара задерживались три рейса и были отменены два.

