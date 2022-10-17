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В Сочи группа риэлторов похитила у клиентов десятки миллионов рублей

Происшествия
17.10.2022 13:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-gruppa-rieltorov-pohitila-u-klientov-desyatki-millionov-rublej
В Сочи группа риэлторов похитила у клиентов десятки миллионов рублей
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Злоумышленники проворачивали мошеннические схемы с недвижимостью. В итоге на скамье подсудимых оказались четыре риэлтора и двое их сообщников.

В суде установили, что злоумышленники разработали мошенническую схему и распредели между собой роли. Так, в феврале 2019 года они узнали о продаже дома и участка, расположенного на улице Санаторной. Используя поддельные нотариальные доверенности и другие документы, мошенники, якобы от лица собственника, смогли получить 20 млн рублей в качестве залога. Деньги они похитили и распорядились по своему усмотрению.

По таким же схемам мошенники похитили деньги еще с четырех объектов недвижимости.

Суд признал злоумышленников виновными. В зависимости от роли каждого они получили лишение свободы на сроки от 7,5 лет колонии до 2 лет условно. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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