В Сочи группа риэлторов похитила у клиентов десятки миллионов рублей
Злоумышленники проворачивали мошеннические схемы с недвижимостью. В итоге на скамье подсудимых оказались четыре риэлтора и двое их сообщников.
В суде установили, что злоумышленники разработали мошенническую схему и распредели между собой роли. Так, в феврале 2019 года они узнали о продаже дома и участка, расположенного на улице Санаторной. Используя поддельные нотариальные доверенности и другие документы, мошенники, якобы от лица собственника, смогли получить 20 млн рублей в качестве залога. Деньги они похитили и распорядились по своему усмотрению.
По таким же схемам мошенники похитили деньги еще с четырех объектов недвижимости.
Суд признал злоумышленников виновными. В зависимости от роли каждого они получили лишение свободы на сроки от 7,5 лет колонии до 2 лет условно. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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