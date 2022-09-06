В Краснодаре «черным вдовам» увеличили сроки за махинации с квартирами одиноких пожилых людей

Видео пресс-службы судов Краснодарского края

Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию на приговор в отношении четырех жительниц Армавира, которых признали ранее виновными в махинациях с недвижимостью.

По данным следствия, в 2013 году женщина разработала план, как нажиться на одиноких пенсионерах и людях, ведущих асоциальный образ жизни. Затем она привлекла к делу своих дочерей и знакомую. Злоумышленницы входили в доверие и заключали браки с одинокими людьми, обеспечивали уход. После чего становились собственницами их квартир и домов, а сами подопечные вскоре умирали. С 2013 по 2019 год женщины обманули не менее 10 человек в Краснодаре, Армавире и Сочи.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. В суде женщины так и не признали вину и не раскаялись. Армавирский городской суд признал их виновными и назначил организатору 6 лет лишения свободы, ее дочерям — по 3 года и 2 месяца и 3,5 года лишения свободы, знакомой — также 3,5 года. Осужденные обжаловали приговор, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела приговор суда первой инстанции и ужесточила наказание.

Организатору увеличили срок лишения свободы на 1 год — до 7 лет и назначили штраф 500 тыс. рублей. Ее дочерям и сообщнице срок лишения свободы увеличили на полгода каждой и назначили им по 250 тыс. и 300 тыс. рублей штрафа. После этого приговор вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», организатор преступной схемы заявила, что все браки заключала исключительно по любви и никаких корыстных целей не преследовала.