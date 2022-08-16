В Сочи готовность проблемного ЖК «Фазотрон» составляет 55%

Фото пресс-службы администрации Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский проинспектировал ход работ на объекте долевого строительства в микрорайоне Мамайка. Строительством занимается группа компаний «Альпика».

Сейчас самом крупном объекте долевого строительства в Сочи — комплексе «Фазотрон» работают более 200 строителей. Ключи от своих квартир ждут 2,2 тыс. дольщиков.

В четырех корпусах уже провели отопление и водопровод, завершили внутреннее оштукатуривание, сейчас идет остекление и фасадные работы. Строителям предстоит выполнить монтаж вентиляции и электроснабжения. Корпуса готовы на 75 %. Сдать их планируют в конце этого года.

Еще четыре корпуса «Фазотрона» находятся в стадии строительства. Тут заливают фундамент, возводят несущие стены и колонны. В октябре строители приступят еще к двум корпусам комплекса. Сдать эти 6 объектов планируют в декабре 2023 года. Общая готовность комплекса составляет 55%.

В Сочи сейчас 9 жилых комплексов, включенных в Единый реестр проблемных объектов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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