В Краснодаре в ближайшее время начнут достраивать проблемный ЖК «Анит-Сити»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Достраивать первый литер долгостроя, расположенного на улице Седина, будет региональный фонд защиты прав дольщиков.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Евгения Наумова, Арбитражный суд Краснодарского края 8 августа передал права застройщика региональному фонду защиты прав дольщиков, что позволит в ближайшее время приступить к достройке объекта.

«Анит-Сити» — один из самых проблемных объектов в городе. Его начали строить еще в 2009 году, работы остановили в 2012 году. Дом планируют достроить в 2023 году, в результате ключи от своих квартир получат более 100 дольщиков первого литера», — сообщил замглавы региона.

При этом 75 дольщиков второго литера получают компенсации. На эти цели выделили 557 млн рублей. Ход восстановления прав обманутых дольщиков находится под личным контролем главы региона Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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