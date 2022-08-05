В Краснодаре дольщикам второго литера проблемного ЖК «Анит-Сити» компенсировали 252 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 5 августа сообщил вице-губернатор края Евгений Наумов. Он провел встречу с членами инициативных групп нескольких краснодарских долгостроев.

В совещании приняли участие руководитель краевого департамента по надзору в строительной сфере Максим Карпенко, гениректор региональной строительной компании Алексей Соколов, представители администрации города, директор регионального Фонда защиты прав дольщиков Михаил Варсегов, а также дольщики ЖК «Анит-Сити», «Талисман», «На Магистральной» и «Радуга».

«Права граждан на всех этих объектах восстанавливают с помощью регионального фонда защиты прав дольщиков. Процесс держит на личном контроле глава Кубани Вениамин Кондратьев. Почти все литеры решили достраивать», — рассказал Евгений Наумов.

Он добавил, что наблюдательный совет федерального фонда принял решение о компенсациях по второму литеру ЖК «Анит-Сити» на улице Седина. Выплаты получили 39 дольщиков — 252 млн рублей. В общей сложности 75 граждан получат 557 млн рублей. На эти деньги жители смогут купить новое жилье.

Строительство первого литера ЖК «Анит-Сити», которого ждут 100 дольщиков, завершат в 2023 году.

ЖК «Талисман» на улице Душистой сдали в 2020 году. Один из предыдущих собственников изменил разрешение на строительство и разделил участок. Поэтому территорию для парковки продали. Евгений Наумов обсудил с дольщиками благоустройство и оборудование стоянки для машин.

«Важно, чтобы вы понимали — власть вас не бросает. Мы понимаем, что дома должны быть обеспечены всем необходимым — детскими площадками, озеленением, парковочными местами», — заявил вице-губернатор.

Он также сказал, что в течение двух недель проработают решение проблемы. А после — проведут еще одну встречу.

Жилье в ЖК «На Магистральной» ждут около 600 человек. По планам объект должны были сдать в 2020 году. Однако застройщик не справился со обязательствами и был признан банкротом. В июне 2022 года права и обязанности застройщика получил региональный фонд. Литер уже готов на 81%. Достроить дом планируют в 2023 году.

ЖК «Радуга» на улице Жигуленко является одним из самых сложных долгостроев края. Он состоит из трех недостроенных 20-этажных литеров. Все здания находятся в разной степени готовности. По плану дом должны были сдать в декабре 2016 года, но стройку заморозили. Затем права застройщика получил региональный фонд. В конце 2023 года жилье получат уже порядка 350 дольщиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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