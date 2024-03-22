В Сочи глава отдела ресурсоснабжающей организации присвоил 81 млн рублей

За многомилионное мошенничество 36-летнему начальнику отдела ресурсоснабжающей организации грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемый подтверждал недостоверные сведения, указанные в актах о выполнении работ по договорам генподряда на строительство. Ущерб от действий злоумышленника и его сообщников превысил 81 млн. рублей.

На злоумышленника завели уголовное дело. В настоящее время его расследование уже завершили, дело передали в суд. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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