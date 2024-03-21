Аферист «заработал» на продаже липовых турпутевок 4 млн рублей в Краснодаре

С заявлениями о мошенничестве в полицию Краснодара обратились 29 человек.

Они рассказали, что заказали путевки за границу у индивидуального предпринимателя. После перечисления предоплаты, мужчина перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба превысила 4 млн рублей.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель. Его задержали на одной из улиц Краснодара. На мужчину завели уголовное дело. За мошенничество ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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