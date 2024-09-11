В Сочи ФСБ задержала мужчину за продажу GPS-трекера для прослушки и отслеживания

Мужчина пытался продать работающий «шпионский» гаджет. Действия сочинца пресекли оперативные сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 39-летний местный житель разместил в интернете объявление о продаже GPS-трекера, предназначенного для тайного прослушивания разговоров и контроля за перемещением транспортных средств. На территории РФ подобные предметы запрещены к свободному обороту.

Деятельность мужчины попала в поле зрения правоохранительных органов, с ним под видом покупателя связался оперативный сотрудник. Он встретился с продавцом 16 января на улице Урожайной и передал ему устройство, после чего мужчину задержали.

Возбудили уголовное дело о незаконном обороте технического средства, предназначенного для негласного получения информации. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, идет сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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