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В Сочи энергетики просушивают подстанции после сильнейшего ливня

Общество
24.07.2022 08:46
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-energetiki-prosushivayut-podstantsii-posle-silnejshego-livnya
В Сочи энергетики просушивают подстанции после сильнейшего ливня
Фото пресс-службы администрации Сочи

Ликвидация последствий удара стихии, который накрыл Сочи вечером 23 июля, продолжалась всю ночь. Сейчас глава Сочи Алексей Копайгородский проводит оперштаб.

Из подземных переходов и подвалов спецтехника откачивала воду. Дороги, дворы и общественные территории очищали от мусора, камней и грунта. Движение по городским дорогам восстановлено.

Фото пресс-службы администрации Сочи

Основная оставшаяся работа — откачка воды внутри затопленных трансформаторных подстанций. Специалисты просушивают оборудование и проводят испытания для поэтапного возобновления энергоснабжения.

Сейчас устраняют последствия  ливня на энергообьектах, которые питают часть потребителей переулков Юртовского и Вишневого, улиц Яна Фабрициуса, Метелева, Транспортной,  Водораздельной, Ялтинской и Сибирской и села Совет-Квадже.

Жалоб на отсутствие водоснабжения от жителей не поступало, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: в Сочи восстановили движение на участках федеральных трасс, пострадавших от ливня.

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