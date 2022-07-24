В Сочи энергетики просушивают подстанции после сильнейшего ливня

Фото пресс-службы администрации Сочи

Ликвидация последствий удара стихии, который накрыл Сочи вечером 23 июля, продолжалась всю ночь. Сейчас глава Сочи Алексей Копайгородский проводит оперштаб.

Из подземных переходов и подвалов спецтехника откачивала воду. Дороги, дворы и общественные территории очищали от мусора, камней и грунта. Движение по городским дорогам восстановлено.

Основная оставшаяся работа — откачка воды внутри затопленных трансформаторных подстанций. Специалисты просушивают оборудование и проводят испытания для поэтапного возобновления энергоснабжения.

Сейчас устраняют последствия ливня на энергообьектах, которые питают часть потребителей переулков Юртовского и Вишневого, улиц Яна Фабрициуса, Метелева, Транспортной, Водораздельной, Ялтинской и Сибирской и села Совет-Квадже.

Жалоб на отсутствие водоснабжения от жителей не поступало, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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