В Сочи электричка зацепила пешехода, он отделался легкими травмами

Сообщение о том, что в Хостинском районе на перегоне «Мацеста — Хоста» поезд сбил мужчину, поступило в дежурную часть Сочинского линейного управления МВД России на транспорте 4 июня.

Электропоезд сообщением «Имеретинский курорт — Туапсе» применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, но по касательной зацепил мужчину 30-летнего мужчину. Пострадавший получил легкие травмы, его доставили госпитализировали в городскую больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по результатам проверки примут процессуальное решение.

«Поезд, движущийся со скоростью 80–100 км/ч, невозможно остановить мгновенно – даже если машинист применит экстренное торможение, по инерции поезд пройдет около 1 км. Именно поэтому переходить пути перед идущим поездом смертельно опасно», — сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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