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Электричка сбила пешехода в поселке Лорис в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektrichka-sbila-peshehoda-v-poselke-loris-v-krasnodare
Электричка сбила пешехода в поселке Лорис в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О несчастном случае в поселке Лорис сообщили вечером 31 мая очевидцы. Они рассказали, что электропоезд сбил пешехода.

Предположительно, пешеход был в наушниках и не заметил приближающуюся электричку. О состоянии пострадавшего в настоящее время не известно.

«Следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте выехала к месту происшествия», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

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