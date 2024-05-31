Электричка сбила пешехода в поселке Лорис в Краснодаре

О несчастном случае в поселке Лорис сообщили вечером 31 мая очевидцы. Они рассказали, что электропоезд сбил пешехода.

Предположительно, пешеход был в наушниках и не заметил приближающуюся электричку. О состоянии пострадавшего в настоящее время не известно.

«Следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте выехала к месту происшествия», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Читайте также: вагон грузового поезда сошел с пути во время движения в Сочи.