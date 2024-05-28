Вагон грузового поезда сошел с пути во время движения в Сочи

Инцидент произошел 28 мая в 12:16 на перегоне Хоста — Мацеста. В результате него никто не пострадал.

Известно, что во время движения грузового поезда произошел сход порожнего вагона. Это не повлияло на движение пассажирских поездов. Железнодорожные составы пропускают по соседнему пути.

На место инцидента направили восстановительный поезд из Адлера. Специалисты устанавливают причины происшествия, сообщает пресс-служба СКЖД.

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