В Сочи экс-сотрудникам ДПС за взятки и подлог дали штраф в 6 млн рублей на двоих

Хостинский районный суд признал двух бывших инспекторов ДПС виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки группой лиц по предварительному сговору и служебном подлоге.

По данным следствия, 28 июля текущего года инспекторы ДПС находились на маршруте патрулирования. Там они выявили водителя, который в нарушение требований дорожного знака совершил остановку в неположенном месте. Кроме того, у нарушителя при себе было только иностранное водительское удостоверение.

Инспекторы предложили мужчине не привлекать его к административной ответственности, а составить протокол в отношении другого человека за взятку в 100 тыс. рублей. Водитель отказался, так как требуемой суммы у него не было. Тогда сотрудники ДПС снизили размер взятки до 50 тыс. рублей. Водителя это устроило, и он передал им деньги. Сотрудники ДПС вернули ему документы, а к ответственности привлекли другого человека, который согласился на это по их просьбе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудников ДПС задержали в тот же день. При них были полученные в качестве взятки деньги. В их отношении возбудили уголовное дело. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по краю.

Во время следствия мужчины находились под стражей. В ходе судебного заседания оба полностью признали вину, отказавшись давать показания.

Суд признал мужчин виновными. Им назначили штраф в размере 3 млн 100 тыс. рублей каждому и лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 5 лет. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

