Экс-полицейский из Сочи не смог обжаловать приговор по делу о взятке

Бывший старший участковый уполномоченный полиции получил от предпринимателя взятку в размере 180 тыс. рублей.

Суд приговорил его к лишению свободы на девять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также мужчину обязали выплатить штраф в размере пятикратной суммы взятки 900 тыс. рублей. Кроме того, его лишили звания «подполковник полиции» и запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение девяти лет.

Не согласившись с вынесенным приговором, мужчина обжаловал его в Краснодарский краевой суд. Он настаивал на своей невиновности. Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для изменений приговора, признав его законным и справедливым.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле 2024 года злоумышленник получил от бизнесмена взятку в размере 180 тыс. рублей. За эти деньги он предлагал не принимать мер в случае выявления им нарушений законодательства, совершенных в ходе предпринимательской деятельности.

