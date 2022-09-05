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В Сочи экомарафон «Реки бегут» собрал более 1 тыс. участников

Спорт
05.09.2022 13:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-ekomarafon-reki-begut-sobral-bolee-1-tys-uchastnikov
Видео канала «Кубань 24»

Экомарафон стартовал у Морского порта. Спортсмены и любители со всей страны пробежали разные дистанции, самая большая из них — 21,5 км.

Каждый участник забега получил на финише памятную медаль. Марафон «Реки бегут» проводится в стране в третий раз. Предыдущие два года он собирал сторонников ЗОЖ в Дубне и Туле. В этом году участники марафона приехали в Сочи.

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