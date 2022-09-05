В Сочи экомарафон «Реки бегут» собрал более 1 тыс. участников
Спорт
05.09.2022 13:31
Экомарафон стартовал у Морского порта. Спортсмены и любители со всей страны пробежали разные дистанции, самая большая из них — 21,5 км.
Каждый участник забега получил на финише памятную медаль. Марафон «Реки бегут» проводится в стране в третий раз. Предыдущие два года он собирал сторонников ЗОЖ в Дубне и Туле. В этом году участники марафона приехали в Сочи.
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